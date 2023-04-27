美國第一季GDP季增年率達1.1％ 21:532023/04/27 工商 蕭麗君 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 面臨高通膨與高利率衝擊，美國第一季國內生產毛額（GDP）初值季增年率為1.1％，不僅較去年第四季的2.6％大幅減緩，也遜於市場預期的2％。受此影響，美元指數走高、美債價格下跌。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 陸發布今年第1季GDP數據 年增率4.5％ 陸首季GDP勝預期 花旗上調全年經濟增長至6.1％ 大陸第一季GDP同比增長4.5％ 經濟運行開局良好 #美國第一 #GDP #季增年率 #高通膨 #國內生產毛額 也許您會感興趣 推薦閱讀 中國今年經濟增長預測 花旗上調至6.1％ 18:342023/04/18 財經 陸首季GDP年增4.5％開局良好 回升基礎尚未牢固 10:472023/04/18 兩岸 去年全球軍費2.24兆美元 創新高 23:142023/04/25 財經 《金融》星展：台今年GDP成長1.6%不變 通膨預期升至2% 14:482023/04/18 財經 《汽車股》獲利回歸正常 中華今年銷量拚增2成 07:482023/04/20 財經 《基金》中國基金有三好助陣 「五一」消費熱潮可期 13:082023/04/25 財經 俄烏戰爭推動下 2022年歐洲軍費增幅創歷史新高 11:292023/04/24 國際 美國第一共和銀行存款銳減 單日市值蒸發近半 07:092023/04/26 國際 陸國家發改委：正抓緊研究恢復擴大消費政策 13:212023/04/19 兩岸 新冠疫情衝擊經濟 學者估台灣GDP損失1337億元 13:312023/04/19 生活 陸第一季地方GDP數據出爐 13地同比增速跑贏全大陸 21:562023/04/21 兩岸 柬埔寨獲北京銀彈 東南亞運動會免費吃住開先例 11:272023/04/26 國際 《國際經濟》韓第1季GDP轉正 衰退關前走一回 09:382023/04/25 財經 巴拉圭大選進入倒數階段 與台灣邦交關係成焦點 15:202023/04/18 國際 前美國財長談「去美元化」威脅：美國正失去全球影響力 02:082023/04/16 國際 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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