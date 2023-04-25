斯德哥爾摩國際和平研究所（SIPRI）24日公布2022年全球軍費增加3.7％至2.24兆美元為連續八年上升。

SIPRI指西方軍援烏克蘭，歐洲不斷加強軍備來對抗俄羅斯威脅，和俄國增加軍備支出等是推高全球軍費因素之一。亞洲多國也增加國防支出，像日本和澳洲的軍費上升，是因應中國軍力增長所帶來的壓力。

許多專家預期亞洲地緣政治愈來愈緊張，可能令全球整體國防支出持續增加。少數專家預期俄烏戰爭和有關俄國侵略的憂慮將很快減緩。

SIPRI研究員田南說，近幾年全球軍事支出持續上升，代表世界愈來愈不安穩。

儘管部份軍備製造商仍受勞工不足和供應鏈問題困擾，但在全球軍費不斷攀升之下，讓軍火商尤其歐美國防企業的訂單量創新高。像洛克希德馬汀去年訂單金額達1,500億美元，當中包含來自歐洲F-35戰機訂單。

去年美國軍費高達8,770億美元，占全球總支出39％，繼續成為軍費支出最高的國家，是第二高中國2,920億美元的三倍。

美國軍費成長0.7％的主因並非高通膨，而是軍援烏國所致。其去年向烏國提供包括火箭發射器、防空武器和坦克等價值199億美元軍備，占美國總軍費比率約2.3％。

歐洲成長13％至3,450億美元，增幅是冷戰結束逾30年來最高。尤其俄國去年2月底入侵烏國後，包括德國、瑞典和波蘭等幾個歐洲國家不是大幅增加軍費，就是計劃提高軍事支出。

SIPRI評估俄國增加9.2％至864億美元，占其GDP比率約4.1％。烏國軍費達440億美元為2021年逾6倍。