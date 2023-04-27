美國第一季GDP年增放緩至1.1%，低於市場預期，臉書母公司Meta等企業財報亮眼，緩和GDP放緩情緒，10年期美債來到3.5%。美股周四（27日）3大指數開高，道瓊工業指數漲逾200點，那斯達克指數漲1%。

截至台北時間22點11分，道瓊工業指數上漲203.79點（或0.61%），暫報33505.66點；那斯達克指數上漲130.48點（或1.1%），暫報11984.83點；標普500指上漲32.93點（或0.81%），暫報4088.92點；費城半導體指數下跌49.33點（或1.69%），暫報2873.66點。

5大科技巨頭同步開高，微軟、谷歌、亞馬遜漲逾2%，蘋果漲1%，Meta財報繳獲佳績，大漲超過14%。半導體類股方面表現疲弱，超微、輝達和英特爾跌幅超過1%，恩智浦跌4%，聯電ADR漲約1.7%，台積電ADR小漲約0.4%。