由於成分股Meta狂漲，標普500指數11大類股中的通訊服務大漲5.5%，創2022年2月以來單日最大漲幅。同時，通訊服務類股中的另個成分股，也就是谷歌母公司Alphabet，日前公布的財報相當不錯且對未來樂觀，故通訊服務產業上漲幅度最大。其次是非必需消費品漲2.8%，而漲幅最小的是能源，僅漲0.5%。

投資顧問公司Edward Jones指出，通訊服務類股的股價，已比美股大盤漲更多，部分現金充裕的美企，不少都在執行庫藏股，像是獲利優於預期的Alphabet，就宣布要大幅度買回700億美元自家股票。

美股四大指數全部收紅，那斯達克表現最優，大漲近2.5%最多。同時，那指單日漲幅也創3月16日以來最大。標普500以及道瓊都創下元月6日以來，最大單日漲幅。

美股最新收盤行情，道瓊漲524.29點或1.57%，收33,826.16點。那斯達克漲287.89點或2.43%，收12,142.24點。標普500漲79.36點或1.96%，收4,135.35點。費城半導體也漲18.6點或0.64%，收2,941.59點。

路透社統計，在超級財報周開始的時候，本來預估標普500的成分股，獲利能力恐將平均年減5.1%，沒想到現在只有減少2.4%而已，表示美國主要企業的季報情況有所改善。像是亞馬遜，因營收高於預期，不僅收漲4.61%，盤後還一度又飆高7.6%。

美國經濟成長趨緩，但預估聯準會下周還是會升息一碼，也就是25個基本點。分析師認為，美國可能再升息，經濟成長就會有更多阻力，基本上來說，下半年經濟應該會呈現溫吞狀態，搞不好還會下滑。

紐約證交所上漲與下跌家數比例為3.26比1，那斯達克則是1.89比1，兩者都是上漲的占多數。標普500中，有19支股票創52周新高，4個跌至新低。那斯達克中，41支創新高，200支新低。美股交易量較活絡些，約107.7億股，過去20個交易日均量為104.1億股。