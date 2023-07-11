澳洲空軍將在今年下旬派出1架E-7A「楔尾鷹」(Wedgetail)預警機前往德國，主要擔任北約盟國與烏克蘭之間的空域監視，確保支援物資的安全。這將是楔尾鷹預警機的類實戰部署。

去年10 月，澳洲總理阿巴尼斯(Anthony Albanese) 與德國總理蕭茲 (Olaf Scholz)商議，請德國提供空軍基地，做為澳洲E-7A預警機的歐洲駐地，獲得德國方面的同意。昨天，阿巴尼斯再宣布兩國之間的防衛合作與演習。

阿巴尼斯與蕭茲共同舉行記者會，他強調向德國派遣一架E-7A，是澳洲參與國際和平的重要貢獻，不僅因為它的性能強大，而且它象徵的意義也重要。

澳洲副總理馬勒斯(Richard Marles)在隨後的新聞稿中表示：「部署 E-7A將有助於確保國際社會向烏克蘭提供支持時，空域的一切是清楚而安全的。」

新聞稿補充道：「E-7A將從10月起在德國軍事基地，為期6個月。相關人員大約100人，包括輪換的機組人員，以及後勤人員。」

不過，E-7A只在非衝突地區飛行，不會進入烏克蘭、俄羅斯、白俄羅斯空域。雖然如此，E-7A在烏克蘭之外飛行，也有極大的環境預警能力。

E-7A是以波音737-700客機機身，加裝諾斯洛普格魯曼研發的電子掃描陣列 (MESA)雷達，外型像個大型直立看板，能夠同時 360 度覆蓋空中和海上威脅。楔尾機還具有強大的通信共享功能，能夠即時告知空中、海上和地面的友方單位。

澳洲是E-7A的第一個使用國，隨後韓國也跟進；2022年，美國空軍宣布，將購入E-7A，以取代服役40多年的E-3哨兵預警機。