國防部今（11日）發布新聞稿表示，自上午7時起，陸續偵獲中共「殲-10」、「殲-16」、「蘇愷-30」、「轟6」、「運-8反潛機」等各型機計34架次出海活動，其中29架次逾越海峽中線及其延伸線，進入西南及東南空域，配合其遠海長航艦船，於我東南應變區外實施海空聯訓；另共艦4艘配合執行聯合戰備警巡。國軍運用聯合情監偵手段綿密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控應處。