民進黨新北市議員林秉宥日前在臉書稱，國軍公發抗彈板測試，是由多位關心台灣國防的人士共同完成，主測試是旅居美國的「山姆小叔」。測試結果，具稱是國軍的III級抗彈板，在北約規格子彈射擊下，被多發子彈擊穿。國防部喊話提告，並強調若影片中測試的抗彈板如經查證確屬國軍軍品，將依法追究法律責任。對此，前立委沈富雄11日就表示，「這個事情發生的時候，國防部的第一個動作是要追究軍品的流失，同時也稱抗彈板『完全合格』，現在他兩樣都有做，非常好」，引發討論。

臉書粉專「山姆小叔Gun&Fun」6日發布一段測試國軍抗彈板的影片，他分別以7.62mm M80、*39子彈，以及5.56mm M855/M193北約規格子彈射擊多發，結果有多發擊穿了抗彈板，還有一發子彈造成抗彈板嚴重凹陷。林秉宥也在個人臉書表示，抗彈板有缺陷是流傳已久的都市傳說，卻對台灣的國防安全有巨大影響，所以實測是必須做的事情，「我不希望在戰場上，用台灣子弟的鮮血來確認事實到底是怎樣」。

對於抗彈板來源，林秉宥也僅說「東西來源不用問了，信者恆信，不信者恆不信」。國防部晚間表示，抗彈板屬管制軍品，國軍初步查證現品帳料均相符，其測試抗彈板如經查證確屬國軍軍品，將依法追究法律責任。

沈富雄11日在政論節目《少康戰情室》中表示，「這個事情發生的時候，國防部的第一個動作是要追究軍品的流失，同時也稱抗彈板『完全合格』，現在他兩樣都有做，非常好」，但沈富雄也建議國防部，「應該把第一次洩漏這個消息的民進黨議員，請他到現場來觀察，看看你所有的方法、所有的結果服不服氣，如果不服氣的話，那我覺得責任是要追究的，而且國防部要幫忙這位議員去追查你消息的來源，你消息的正確度是不是正確」。