民進黨新北市議員林秉宥近日與研究槍械、進行射擊實驗的YouTuber「山姆小叔Gun＆Fun」合作拍片，實測國軍現行Ⅲ級抗彈板是否能抵抗類似解放軍使用的子彈，卻有多發當場擊穿，引發外界擔憂。國防部今召開記者會，強調Ⅲ級抗彈板是世界主要國家部隊主流，在吸收動能測試上，確實可抵擋7.62公厘普通彈；不過被問到是否能解讀為可抵抗中共現行子彈，國防部則說「不能很武斷地說一定可以抵擋」，但從動能角度來看，中共5.8公厘彈在Ⅲ級抗彈板的防護範圍之內。

國防部軍備局205廠廠長潘煥亞少將今於記者會上說明國軍三級抗彈板測試結果，並公布影片，他說，單兵防護裝備所使用的抗彈板，必須考量風險因子、重量、機動力及戰鬥動作等各項綜合因素，目前世界主要國家部隊的個人防護裝具，仍以Ⅲ級抗彈板為主流。陸軍亦於2015年5月19日函文第205廠需求規格，採用抗彈等級Ⅲ級之抗彈板（可抵擋7.62公厘普通彈），重量每片約1.6公斤以下。

關於測試規範及結果，潘煥亞說，2016年國軍Ⅲ級戰鬥背心送美國Chesapeake實驗室測試結果，6發7.62公厘普通彈於距離15公尺射擊均未貫穿，油泥凹陷44mm以下，符合美國美國司法協會「NIJ」規範要求。

國防部並針對林秉宥與「山姆小叔Gun＆Fun」的測試影片分析，潘煥亞說，依美國司法協會NIJ規範，戰鬥背心應結合內蕊及抗彈板執行測試；網路影片測試中，部分未置內蕊，部分內蕊放置錯誤，不符NIJ規範；而依Ⅲ級抗彈板測試規範，應使用6發7.62公厘普通彈全程測試，網路影片中第2、3發使用5.56公厘穿甲彈，亦不符NIJ規範。

潘煥亞說明未來發展規畫，他表示，第205廠已於去年5月啟動研究，全面分析國際抗彈板技術及發展趨勢，參考美國司法協會2018年NIJ-STD-0101.07規範（草案）為功、性能指標，研發適合國軍單兵戰鬥任務需要的新一代抗彈板；後續將同步結合國內研究輕兵器專家及產業先進技術能量，就「複合材料」、「高科技塗裝強化」及「貼合技術」等3項關鍵技術進行開發。

媒體詢問，抗彈版近年是否有遺失紀錄，後次室助理次長宋力強少將說，近幾年只有少量遺失核定的紀錄，遺失時需經過嚴謹的行政調查，也要經過相關審計法規、管理作業程序規定等，才能解除保管責任；後次室助理次長宋力強少將則表示，國防部有要求各單位於周保養時展開清點，初步回報都是「料帳相符」。

而法律司人權保障處處長吳逸聖少將強調，影片當中的抗彈版若查證屬實，確為管制軍品，國防部也將依法追究相關人員法律責任。

軍備局獲管處處長游玉堂少將也說，抗彈版主要的目的是防止子彈穿透，是為吸收子彈的動能，標準測試的7.62公厘子彈比中共的5.8公厘一般彈還大，帶來4163焦耳的動能，中共5.8公厘彈則是2003焦耳，「當然可以擋住5.8公厘彈」。他也補充，IV級抗彈版非常重，若官兵使用可能會影響到機動性和官兵體能。

不過當有媒體追問，是否能直接解讀為，目前國軍的抗彈板可以抵擋中共現行的子彈時，游坦承，「當然我們不能很武斷地說，一定可以抵擋」，若有實驗對照，就能很武斷地講，但就從動能角度來看，中共5.8公厘彈動能較小，即便速度加快，還是在Ⅲ級抗彈板的防護範圍之內。

游玉堂表示，Ⅲ級抗彈板目前使用上符合需求，每年也會蒐整單位意見，進行研改，假如後續有提出IV級抗彈板的需求，以造兵單位的角度來看當然責無旁貸。但他也說，在國防自主部分，造兵單位會承擔一切責任，從國外買回，來源、品質都是問題，因此造兵單位會持續努力。

國防部發言人孫立方最後補充，保護官兵安全、生命是最重要的價值，在場所有幹部也都是Ⅲ級抗彈板的使用者，所以能夠深刻體會到官兵對於抗彈板性能的深沉關切，如何維持防彈安全與官兵動能間的平衡，是軍備造兵單位一直持續在思考的部分。他說，隨著科技發展，「矛不斷進步，在盾的部分也要不斷進步」，因此國防部也針對個人裝備不斷研改，但如何讓它有防護能力又不會太重，是必須要求取平衡的因素。