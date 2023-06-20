大陸國台辦今天宣布自6月20日起恢復輸入台灣釋迦，台東縣長饒慶鈴與台東縣府近年為推銷釋迦奔走國內外不遺餘力。鳳梨釋迦及相關產品示意圖。（蔡旻妤攝）

大陸國台辦今天宣布自6月20日起恢復輸入台灣釋迦，台東縣長饒慶鈴與台東縣府近年為推銷釋迦奔走國內外不遺餘力。鳳梨釋迦及相關產品示意圖。（蔡旻妤攝）

台東釋迦2021年被大陸海關以多次檢出介殼蟲為由暫停輸入迄今，此後經過台東縣府協調農民改善，台東副縣長王志輝今年3月曾赴北京、台東縣長饒慶鈴日前也親赴大陸希望重啟運銷合作，大陸國台辦今天宣布自6月20日起恢復輸入台灣釋迦。對此，饒慶鈴將於今天中午接受訪問。

在建和種植10年的鳳梨釋迦農民說，期盼這天已經等待了3年！近年物價不僅農藥價格上漲，工人工資也隨之調漲，這3年來都是慘賠苦撐的狀態，也有許多農友已經改種大目釋迦。此外，也有不少農民聽聞消息後表示非常期待，希望今年能有好價格。

國民黨副主席夏立言、饒慶鈴6月17日出席在廈門舉辦的第15屆海峽論壇大會。兩人皆表示，如果台灣鳳梨釋迦等優良產品無法銷往大陸，對台灣基層農漁民和大陸廣大消費者都是很大損失，希望大陸能加快開放速度。

饒慶鈴日前表示，雖然農產品外銷談判事務屬中央權責，但台東縣政府未曾坐以待斃，去年12月主動至新加坡拓展海外通路，3月赴日本參加東京食品展，多方拓展市場，今年3月副縣長王志輝更率產官學團隊主動出擊向陸方農業部、海關總署說明「台東鳳梨釋迦輸往大陸地區檢疫管理規範」，盼為農民爭取恢復出口大陸市場。