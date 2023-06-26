台東鳳梨釋迦暫停輸陸期間，轉而與大目釋迦競爭內銷市場，導致價格腰斬，兩敗俱傷，如今恢復輸陸，農民樂觀以待。（蕭嘉蕙攝）

面對近年大陸海南等地廣植鳳梨釋迦，台東農民自信表示「台灣品質好」。（蕭嘉蕙攝）

台東縣鳳梨釋迦睽違638天恢復輸陸，引發農委會主委陳吉仲與台東縣長饒慶鈴隔空筆戰，國民黨台東區域立委參選人黃建賓今也跳出來呼籲，中央政府不要「為了面子，犧牲農民肚子」，而面對近年大陸海南等地廣植鳳梨釋迦，台東農民自信表示「台灣品質好」。

國民黨台東區域立委參選人黃建賓，26日上午前往台東市豐田地區，關心釋迦農及果園的狀況。他說，農民看天吃飯已經很辛苦，不應該再扣上政治的帽子，台東縣政府與台東大學合作提高鳳梨釋迦鮮果品質、降低有害生物檢出，不單單是為了外銷大陸，而是以打通國際市場為目標努力。

黃建賓說，目前大陸仍是台灣鳳梨釋迦最大的外銷市場，在拓展新的市場通路前，穩固大陸市場是必要的。至於農委會「有損國格」的說法，他說，真的很傻眼，「為了面子，犧牲農民肚子」。

釋迦農洪文賢說，鳳梨釋迦暫停輸陸期間，轉而與大目釋迦競爭內銷市場，導致價格腰斬，兩敗俱傷，如今恢復輸陸，若是外銷量大且穩定的話，長遠來看，對大目釋迦價格影響就會減少，預估最快7月20日就能採收大目釋迦夏季果。

媒體進一步追問，近年大陸海南島、廣東、廣西等地都出現大面積種植鳳梨釋迦，是否會對台東鳳梨釋迦農造成威脅，對此，洪文賢自信地表示，有在網路上看過大陸鳳梨釋迦採收的成果，但品質難跟台灣相比，不過如果價格比台灣低的話，可能大陸市場也會接受。