經貿辦指出，在新南向政策推動下，近年來台印之間友好關係已促成雙方在各領域展開更廣泛且密切合作，雙方經貿合作與往來逐步擴大。

經貿辦說，經多年努力，印度為我國第17大貿易夥伴國，去年雙邊貿易總額84億5,900萬美元，年增9.9％，創下歷史新高，主要產品為半導體、化學品等。

另截至2022年止，我商歷年對印度投資累計金額為12.22億美元，主要投資行業為電子、資通訊科技、航運、鋼鐵、製鞋、汽機車零組件、金融、營建等產業，投資據點分布全印度。

經貿辦說，台印政府自2011年起陸續簽署避免雙重課稅協定、關務互助協定、中小企業合作備忘、農業合作備忘錄、航空服務協定、產業合作備忘錄、AEO優質企業相互承認行動協議、雙邊投資協定、有機農產品同等性相互承認協議等；並於去年簽署智慧財產權合作備忘錄、台印度標準及符合性評鑑相互合作協定及傳統醫藥合作備忘錄。

鑒於台印互為可信賴經貿夥伴且產業互補，經貿辦說，未來雙方可持續合作打造以共同價值為基礎穩定供應鏈，並掌握疫情後經濟復甦契機，為雙方創造合作動能，以作為推動台印度洽簽自由貿易協定基礎。

對於簽訂自由貿易協定的期程，官員指出，僅是一個推動目標，目前還沒有開始談判，時間上當然希望愈快愈好，但無時間表。

經貿辦也說，在政策帶動下，台印度合作勢必日益密切。我國新南向政策的目標與印度「東進政策」互補，彼此互為不可或缺的夥伴。在印度加速推動生產獎勵連結（PLI）投資獎勵，就半導體、太陽能、電子等產業投資加強獎勵，台灣在半導體、數位經濟、再生能源、科技研發等方面在全球名列前茅，雙方就該等優勢領域相互合作。

實際上，經濟部與印度商工部與產業界共同合作於去年11月在印度新德里首度辦理「2022年台印度CEO論壇」，邀請台印兩國合計15家企業領袖與會，會中雙方業者就電子製造、智慧交通及電動車等產業投資進行意見交換，共同發掘貿易與投資合作機會。第2屆預計10月在台舉行。據悉，將朝向擴大辦理，有望吸引更多投資。