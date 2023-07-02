法新社報導，奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）透過新聞稿表示，「我們必須、也將會採取預防措施，以保護我們的國家免受無人機或飛彈攻擊。」他還說，「威脅已明顯升高」。

內哈默強調，這項決定並不會影響奧地利的中立立場。奧地利自1995年以來一直是歐洲聯盟（EU）成員國。

他堅稱，「沒有一個歐洲國家能夠憑藉一己之力，有效捍衛其領空免受新的危險威脅。」

奧地利國防部長譚納（Klaudia Tanner）也說，這是該國「歷史上的重要一步」。

冷戰結束後，歐洲各國紛紛大幅削減防空設備支出，但自去年俄羅斯全面入侵烏克蘭以來，歐洲國家又開始改變立場。

德國主導的「歐洲天空之盾」倡議於去年10月啟動，包括英國、比利時、芬蘭、匈牙利、荷蘭、瑞典等17個歐洲國家決定展開聯合防空計畫。

目前，法國、義大利和波蘭皆未加入該倡議。巴黎主張應使用歐洲自製、而非採購美國和以色列設備，來打造主權防空系統。（譯者：施施）1120702