美國總統拜登今天表示，美國已銷毀最後一批公開的化學武器庫存；人類在第一次世界大戰期間首度大規模使用這種致命武器，美國數十年來消除這些武器的努力，至此畫下句點。

路透社報導，根據「禁止化學武器公約」（Chemical Weapons Convention），包括美國在內的簽署國必須在2023年9月30日以前銷毀各自的化學武器儲備。美國聯邦參議院於1997年通過這項公約。

拜登在白宮發布的書面聲明中說：「今天，我自豪地宣布美國已安全銷毀庫存中的最後一批彈藥，使我們距離一個沒有化學武器恐怖的世界更進一步。」

美國已經銷毀位於科羅拉多州普布羅（Pueblo）美國陸軍普布羅化學倉庫（U.S. Army Pueblo Chemical Depot）和肯塔基州里契蒙（Richmond）藍草陸軍倉庫（Blue Grass Army Depot）的剩餘庫存。

2022年，位於肯塔基州的軍械庫銷毀了最後一枚裝有VX神經毒劑的M55火箭彈。

根據疾病管制暨預防中心（Centers for Disease Control and Prevention）的資料，截至1968年，美國化學戰劑庫存近4萬噸。

美國參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）在聲明中說：「化武造成了一些最可怕的人員傷亡事件。儘管使用這些致命製劑將永遠成為歷史上的污點，但今天我們的國家終於履行了承諾，消除了我們軍火庫中的這種罪惡。」

人類在第一次世界大戰期間大規模使用化武，這場大戰因此也被稱為「化學家的戰爭」。

根據聯合國資料，一戰期間，化武奪走近10萬條人命，累計迄今在世界各地已造成逾百萬傷亡。（譯者：劉淑琴/核稿：曾依璇）