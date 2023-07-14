今年以來，大陸車市價格戰愈演愈烈，不僅車價屢創新低，對二手車市場也造成嚴重打擊。陸媒披露，近年二手車商高達9成出現虧損，隨著市場環境惡化，庫存居高不下，加上二手車新規上路影響，今年市況比去年還慘烈，許多車商正面臨轉型與生存的挑戰。

第一財經報導，在去（2022）年疫情低基數背景下，今年1到5月大陸二手車累計交易量年增17.29％至723.53萬輛，總交易金額為4543.79億元（人民幣，下同）。雖然交易量成長，但二手車商庫存仍相當高。

大陸車企在近兩年掀起激烈的價格戰，相繼大幅調降售價或是加碼補貼，其中部分新車車型甚至低於二手收購價，直接衝擊二手車市，使許多車商庫存提高，出現嚴重虧損。

報導指出，中國汽車流通協會副祕書長田甜表示，2022年初二手車商的庫存天數約為37天，至今年6月已大幅提高到57天，相比目前新車約每15天調一次價，二手車在近60天的庫存周期裡，新車會降價四次。

而二手車毛利率約為8％，若每次新車降價損失2個百分點的毛利，新車在四次調價後，二手車還沒賣掉，肯定會虧損。

長期以來，二手車交易大多數是以經紀方式透過個人之間的撮合交易來進行。在近60萬家的二手車商中，近70%仍是個體戶性質的商戶。而個體戶、夫妻店等經濟模式下經營的公司每年只有3個過戶指標，意味著他們的生存空間會被擠壓。

此外，大陸商務部祭出新規，加強規範大陸二手車市場行為，包括嚴加審查個體戶、夫妻店、「黃牛」等具有公司名義卻不申報與繳稅的公司，促使其轉型或出局。

中國汽車流通協會調研數據顯示，近年來出現虧損的二手車商占比達92%，二手車商的生存和發展受到嚴峻挑戰。多家二手車商直言，本以為去年就很艱難了，但今年的情況更加糟糕，是從業以來最難的一年。

中國汽車流通協會祕書長肖鄭三指出，在新法規範下，大陸二手車交易由經紀模式轉為經銷模式是不可逆轉的大趨勢。

肖鄭三表示，今年大陸汽車市場充滿著不確定性因素，新車價格戰傳導到二手車市場，二手車消費者持幣觀望情緒加劇，車商收車更加謹慎。整個二手車行業仍有「需求收縮、供給衝擊和預期減弱」需求收縮、供給衝擊和預期減弱的三重考驗。