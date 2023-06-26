上週端午假期期間美股走跌，今日(26)台股出現補跌，終場指數下跌143.16點，跌幅0.83%，收在17059.24點，成交金額2984.43億元，PGIM保德信新世紀基金經理人廖炳焜指出，在美國再度轉鷹以及本週將除息超過百點的影響下，台股出現補跌效應高，短線可觀察6月中旬跳空缺口支撐狀況，不過因為台股目前量能增溫，有助於類股輪動以及低基期族群接棒表現。

廖炳焜表示，總觀而言，AI仍將引領電子股成為投資主流，隨著庫存去化近尾聲，獲利下半年可望回穩，對股市都將是正向的挹注，惟須留意連假期間美國科技股因聯準會「放鷹」而下跌，此消息恐促使台股短期漲多回調的可能，然另一方面，台灣已完全解封，後續迎來暑假、中元及中秋，預估傳產的食品、觀光等可望持續受到市場關注。

從數據來看，廖炳焜分析，台灣5月外銷訂單金額456.8億美元，年減17.6%，連續9個月負成長，主要受到通膨、升息因素干擾，終端需求仍疲軟，加上國際原物料價格低於上年同月所致；另外，觀察各貨品表現，雖然多數產業接單動能仍舊低迷，但在品牌手機新品推出、高效能運算的晶圓代工需求，以及面板產業庫存回補的提振之下，5月外銷動能優於前月年減-18.1%及市場預估的年減21.3%，預期下半年進入科技股傳統旺季搭配AI商機，有利於訂單逐季回溫。