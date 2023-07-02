德國之聲7月1日刊出報導，伍德克（Joerg Wuttke）在中國生活約30年，參與組建位於中國的德國商會以及歐盟商會。不久前卸任歐盟商會主席一職，伍德克認為，當前的中國已經不再是鄧小平時代的開放國度。

伍德克指出，當前中國社會再度意識形態化，西方國家對中國風向也出現了逆變，中國已經不再是鄧小平時代的那個中國，當年的中國更加地以經濟為導向，更加地開放。中國事實上已經在某些方面背離了西方，更多地關注自身。

他表示，當前美中兩國完全缺乏互信，習近平的政治也更加威權，習不僅僅在強化共產主義，而且還要重新把共產主義作為根基。

尤其近來西方對中國祭出半導體設備產品出口限制之際，伍德克認為，習近平周邊的人對「依賴西方」這個問題已經非常敏感，但依賴性不可能一夜之間就消除，尤其是半導體、晶片製造設備領域，中國依賴於韓國、日本、美國甚至台灣。

其中關於台灣方面，他說，過去在與北京決策者對話時，關於台灣的話題從來不會被排除在外，但他認為在可以預見的將來，中國及其軍隊無法奪取台灣，因為武力攻台就意味著全球化的終結，90%的尖端半導體產自台灣，武力攻台會導致生產停滯，北京也很清楚這一點。

伍德克表示，將習近平與前中共領導人江澤民相較，江因有過在國外生活的經歷，能說幾門外語，這就是很大的不同，但現在的領導層事實上就是圍繞一人量身定製的，過去可不是這樣。

但當年是集體領導制，政治局共同推行政策。所以，現在非常難以看透習近平腦中究竟在想什麼、究竟想如何對待歐洲。

他認為，當然中國目前一些重要崗位有非常優秀的人才，但與此同時，北京卻難以聽見外界聲音，導致中國頂層領導人很難了解歐洲利益的關切。（編輯：唐佩君/陳沛冰）1120702