孫沁岳為隊伍轉出吉祥數字，曾國城忍不住衝上前抱他。（華視提供）

華視《天才衝衝衝》由徐乃麟、曾國城、張文綺、徐凱希、籃籃、巫苡萱共同主持，日前邀請劉奕兒、孫沁岳、潘若迪、林利霏、黃鐙輝、夏語心、舒子晨、阿諾、徐謀俊、大根（黃亮鈞）上節目挑戰。今（7／8）最新一集，劉奕兒、孫沁岳為宣傳新戲「鬼之執行長」首度登上《天才衝衝衝》，初體驗就新手運爆棚、手氣旺到不行，讓全場所有人不斷驚呼：「太鬼了！」

劉奕兒、孫沁岳第一次來到《天才衝衝衝》，錄影前對節目遊戲充滿了害怕，深怕成為豬隊友，而首次來玩又碰到最新單元「易字遊戲」更是緊張，在遊戲開始前需轉動轉盤來決定這回合是以幾個字來造詞，每位藝人必須保留上家詞語中的固定一字接龍，因此轉到字數越少的隊伍越容易得到高分。遊戲新手的兩人飽受幸運之神眷顧，轉盤多次轉到兩個字讓兩人如釋重負，其中一次還是出自孫沁岳之手，讓全場歡聲雷動，頻頻直呼：「太鬼了！」、「這部戲真的要大賣、不得了了！」、「這個戲要中了！」曾國城甚至激動到抱著孫沁岳嗨喊：「你好棒！我太感動了。」

「易字遊戲」某一回合中，曾國城宛如「臭手運」上身，轉到難度最高的五個字，有鑑於上次首次錄製此單元不超過四個答案的經驗，隊友們當場崩潰、哀嚎聲不斷，隨後造詞順序輪到徐凱希，在她因為選擇保留最後一字、須以「ＯＯＯＯ城」接下去而苦惱不已時，籃籃卻突喊：「我愛曾國城！」以當眾亂告白的提示搗亂敵隊思緒，未料，徐凱希還真的順勢這樣作答，被製作單位噴了一身乾冰，引發眾人爆笑。