去年10月開放邊境以來，韓國旅客來台成長最快速，光是今年第1季來台就有14.8萬人次，是排名第一的客源國，儼然形成韓國哈台旅遊新風潮！交通部觀光局今（29）日並邀情全球收視破億韓國影集《魷魚遊戲》圈粉無數的臥底警察魏嘏雋擔任台灣觀光代言人，讓台灣粉絲非常驚喜；魏嘏雋表示印象最深刻是台灣的花蓮太魯閣，希望下次能夠再以旅客的身分再來玩。

觀光局副局長林信任致詞時表示，韓國人口5千萬，疫情之前每年出國8百萬人次，跟台灣一樣是很喜歡出國的國家；其中2019年來台就達到124萬人次創下紀錄，是第4名 。韓國旅客光是今年第1季來台就有14.8萬人次，是排名第一的客源國，到上周已經突破30萬人次。

林信任說，疫情之後韓國人希望出遊距離短，飛台灣只要2小時，很符合韓國人需求；其次韓國旅客對旅遊有很多期待，希望得到最大滿足；最後韓國女性比男性還喜歡出國旅行。綜合上述考量，這次觀光局就找了帥氣又笑容可掬的男性代言人魏嘏雋。

林信任說，上個月去韓國辦推廣活動，宣布代言人時，韓國旅行業者說「你們選對人了」。他也發現韓國民眾追星不分年紀，像他之前在洛杉磯辦推廣，當時韓國節目《花漾爺爺》來台灣拍之後，就有很多韓國僑民想來台灣玩，可見代言人選對了，連韓國僑民都受吸引。

魏嘏雋本周一已經來到台灣，馬不停蹄拍宣傳廣告。他表示台灣是全球知名觀光景點，身為演員的他來台之前已經透過台灣的電影戲劇《想見你》、《不能說的秘密》、《我的少女時代》等認識台灣，此次親身來台感到台灣又美麗又感性。

他表示此次上山下海走遍北台灣，包括晚上的龍山寺、花蓮太魯閣的三月橋，野柳的女王頭。印象最深是花蓮太魯閣的雲朵、峽谷，鬼斧神工，相當壯觀；拍照無法把美景都裝進相機裡，下次很想以旅客身分旅遊再次來花蓮。野柳女王頭則讓他驚嘆：「不可思議！岩石怎能這麼美麗！那裡是超現實的地方。」

記者會上魏嘏雋嘗試了台灣美食小籠湯包、鹽酥雞、苦茶；他也笑說拍攝時有個橋段是拿著珍珠奶茶邊走邊喝，「珍珠奶茶真的好喝，拍完之後我把那一杯都喝完了。」