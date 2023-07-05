南韓軍方今天公布針對北韓發射失敗衛星殘骸的分析結果，表示「萬里鏡1號」設計相當粗劣，幾乎完全不具軍事效能。

北韓在5月31日嘗試發射偵察衛星「萬里鏡1號」失敗，火箭推進器與酬載都墜入海中。南韓軍方花了36天進行打撈，並與美方合作分析殘骸結構，今天做出以上結論。

南韓合同參謀本部今天宣布結束打撈殘骸作業，說明透過先前找回的火箭及衛星主要結構，已經確定以偵察衛星的標準而言，該衛星幾乎不具軍事效能。

南韓軍方未公開詳細針對衛星的判斷標準及理由，韓聯社報導指出，這可能是為防止北韓據此修正，強化軍事功能。

南韓軍方雖未公開所有回收殘骸的照片，但表示其中包括裝載在衛星上光學相機的零件，專家表示，可藉此判斷相機解析度等性能數據。

北韓5月31日發射搭載衛星的火箭「千里馬1號」，但在第一節火箭分離後墜毀，落在南韓全羅北道西方200多公里海域。