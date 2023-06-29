韓國男星魏嘏雋因演出Netflix影集《魷魚遊戲》中帥氣的臥底警察暴紅，近日受邀成為最新台灣觀光代言人，走訪龍山寺、野柳、花蓮等地，停留4天3夜拍攝宣傳影片，今（29日）現身記者會，他表示「台灣一直是在全世界非常受歡迎的觀光地之一，一直想說有機會能來旅遊，謝謝觀光局邀請我來擔任代言人，非常開心」，也笑說自己很想推薦《魷魚遊戲》的演員們組團來台灣玩，「我可以當導遊，因為我對台灣很了解了」。

魏嘏雋表示，來訪之前就知道台灣的美食、美景很有名，所以非常期待，實際來台後，令他最印象深刻的地方是花蓮太魯閣的山月吊橋，「是個鬼斧神工的地方，我為了想要留下人生照，拍了很多照片，但發現沒辦法把所有的美都拍進去，太壯觀了，下次還想以旅遊的名義，再帶家人、好友去一次」，也笑曝其實自己有一點懼高症，「但因為風景實在太美，我也就忘記了」。也難忘龍山寺，「很神聖的地方，一到就立刻心情變得很平靜」。

魏嘏雋此次停留4天3夜拍攝宣傳影片。（孫伊萱攝）

作為一名演員，魏嘏雋對於台灣的影視作品也很感興趣，他說「《想見你》、《不能說的秘密》、《我的少女時代》我都有看，台灣真的是個又美麗又感性的地方」，擁有帥氣臉蛋的他，曾被封為「韓國許光漢」，對此，魏嘏雋表示「許光漢也是我很喜歡的演員，《想見你》我看得很開心，希望之後有機會可以見面、拍照、聊天，日後有機會也想跟他合作」。

魏嘏雋與觀光局吉祥物「喔熊組長」互動逗趣。（孫伊萱攝）

主辦單位也在活動上為他準備珍珠奶茶、鹹酥雞、小籠包、苦茶、臭豆腐、豬血糕等台灣小吃，他與觀光局吉祥物「喔熊組長」猜拳決定吃哪道美食，一開始他連贏2場，開心品嘗鹹酥雞與小籠包，直呼「好吃」，最後一輪不慎猜輸，得接受懲罰喝苦茶，他先是面不改色回答：「不苦，很甜啊！」最後才終於忍不住面露難色喊：「其實很苦！」立刻讓全場笑翻，也不忘推薦給和他一樣有在健身的人，「畢竟是身體好的東西」。

魏嘏雋猜拳輸了喝苦茶。（孫伊萱攝）

魏嘏雋有著精壯身材，還曾被美國《人物》雜誌評為最性感男星之一，被問及全身上下最滿意哪個部位，他謙虛表示「感謝大家這麼認為，但我還是很不足啦」，並稱自己覺得男人的背部線條很重要，練得最滿意的部位就是背肌和屁股線條。而在台期間，面對如此多的美食，如何維持身材？魏嘏雋表示，這次因為行程太趕，沒太多的時間運動，但他會第1餐先吃安排好的健身食譜，第2餐再隨自己喜歡的。