今為日本前首相安倍晉三逝世週年，民進黨；民進黨總統參選人副總統賴清德今表示，在國際局勢變遷快速的今日，台灣與日本的緊密合作，是印太和平繁榮的重要基礎。

賴清德強調，台灣與日本一起站在對抗威權擴張的第一線，雙方人民有著歷史的羈絆，以及天災互助所建立起的「命運共同體」情感。台日雙方無論是政府或民間，都秉持這份情感，創造台日之間更多的合作交流。

賴清德今在臉書指出，今天是日本前首相安倍晉三逝世一週年的日子。這一年來，隨著疫情穩定後的國界開放，台日雙方的各項交流持續升溫，逐漸回到疫情前的熱絡情景。

​

他說，更重要的是，在國際局勢變遷快速的今日，台灣與日本的緊密合作，是印太和平繁榮的重要基礎。

​

他指出，日前，他與日華議員懇談會的會長古屋圭司見面時提到：「期望我們這一輩能承繼李登輝前總統、安倍前首相的遺志，更加緊密合作，讓台日兩國的感情更好，發揮印太和平穩定的力量，創造兩國經濟發展，造福兩國人民。」

​

他說，古屋會長本次訪台行程，是先在沖繩縣的「與那國島」，和立法院長游錫堃會合後，一起搭船從蘇澳港入境台灣。宜蘭和與那國島距離僅 111 公里，此舉不僅促進兩地的互動交流，也能為台日關係進一步拉近距離。

​

他說，去年古屋會長來台訪問時，也曾在蘇澳眺望與那國島。當時，他用台語說出安倍前首相的名言，「台灣有事，就是日本有事」，為所有心繫台日關係的朋友們，表達出心中最真誠的聲音。

​

​他強調，永遠不會忘記安倍前首相對台灣的幫助跟支持。未來，他也會持續深化台日各方面的關係，讓台日命運共同體更堅定，為印太的和平與繁榮共同努力。