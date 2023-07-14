國民黨總統參選人侯友宜選情持續落後，先前傳出選戰策略要「全力打柯」，但侯競辦執行長金溥聰昨(13日)親自澄清這是綠營炒作的謠言。而前立委郭正亮日前就表示，侯陣營在選戰策略要想清楚，並建議要往民進黨的台南光電弊案打，因為台南會是民進黨總統參選人賴清德的軟肋。

先前傳出藍營的選戰策略「金小刀下令全面打柯」，郭正亮12日在政論節目《大新聞大爆卦》就非常不解，「非綠陣營內部自己要想清楚到底要幹嘛，不就是政黨輪替嗎？」對於傳言說藍營認為全力打民眾黨主席柯文哲會是好戰術，郭正亮也直言，「真的要打個問號」。

郭正亮指出，柯文哲的民調會上升就是因為每天在罵民進黨，選民認為柯比藍營更會作戰；侯陣營真的要想清楚，要讓選民認為藍營打民進黨可以「打到痛處」，對於民進黨造成的問題，國民黨會是最好的解決者。

郭正亮也說，這方面其實國民黨內人才很多，例如桃園市議員黃敬平、國民黨立委參選人徐巧芯，很多人都知道民進黨的問題出在哪裡，「那為什麼不好好利用這些？」，他再舉例，民進黨能打的議題還有台南光電案，就應該再往下挖，因為那是賴清德的本命區，「台南會是他的軟肋」，但一定要下功夫去挖。

郭正亮也提到，事實上，柯文哲的支持度很大一部份就是鴻海創辦人郭台銘的支持者跑過去，柯文哲就比較聰明，不會去打郭台銘，柯文哲也會想到未來如果當選，要跟侯友宜保持一定關係，所以柯文哲就不會把打郭、打侯當成主要戰術。

對於外界傳「金溥聰下令要全力打柯」的說法，金溥聰13日接受專訪時鄭重聲明「這純屬不實的謠言」，是綠營操作藍白對抗的手段；他強調，100%不會「柯侯配」但不排斥藍白合，也認為在野黨有合作空間，一起把民進黨下架，但雙方有自己立場和底線，就慢慢尋求共識。