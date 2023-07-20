台北流行音樂中心落成至今3年，不過至今仍有一筆1.9億的工程款尚未支付給廠商，導致台北市政府每個月必須支付80萬元的利息，累計至今已經近千萬元。民眾黨主席、台北市前市長柯文哲20日受訪時表示「中央不出，最快的方式就是市府自己出」。不過北市府則反嗆，當時的柯市府有長達八個月的時間可以付清，為什麼不自己出錢？

針對北流工程款爭議，柯文哲表示，當初自己如果不負責任，行文給中央要錢，然後公文往返旅行，一再流標，如果這樣到今天北流還沒蓋好，而且光是利息一天就是80萬。柯文哲強調，政府應要解決問題，而不是製造問題，最快的解決方法就是中央確定不出錢，何必浪費時間，市府自己出，問題就解決了。

對此北市府發言人殷瑋則表示，如果「市府自己出」是柯文哲前市長的立場，「能不能告訴大家，從2022年4月及6月兩筆調解金額成立後，一直到柯文哲12月卸任前，「當時的柯市府有長達八個月的時間可以付清，為什麼不自己出錢？」

殷瑋也表示，柯文哲辦公室日前才公開表示，是「原本文化部承諾編列預算給北市，後來卻又不願給付」，現在柯文哲說的卻是「市府趕快付一付」，是不是應該請柯前市長確認好立場，再來討論？