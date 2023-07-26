前台北市長柯文哲昨日以「北流我蓋我負責」為題拍影片說明北流案爭議，北市議員王世堅26日表示，不管北流或北藝，先把源頭釐清是否該由市府承擔，柯文哲解釋有道理，蔣萬安維持目前態度也正確，釐清後該他付再付，再來就等監察院調查報告出爐。

王世堅表示，不管北流或北藝，先把源頭爭清楚是否該市府承擔，北藝是因為設計監造建築師指定西班牙材料商，其玻璃帷幕占2、3億，但台灣廠商其實有能力負擔玻璃製作，建築師賺監造費、設計費外，不該另外指定協力材料商，北藝因為工程延宕增加的管理費，不該由政府來出。

王世堅指出，北流則因為十幾年前計畫成形時，周邊土地未開發，隔音要求不強烈，但工程進行時周邊轉為住宅區，所以市府要求更改設備，才衍伸費用，市府才需要負擔這筆錢，這都要先釐清，才能來看中央、地方該出多少，或單由北市府來出。

王世堅也說，這之間有很多爭議，中央政府說法也對，但柯文哲當時市府解釋也有道理，不是誰怪誰的問題，而最後要由蔣市府來承受是因為支出負責人是現任市長，蔣萬安維持目前態度也正確，等爭議釐清後，該他付再付，蔣市府客觀提供資料後，再來就等監察院調查報告出爐。