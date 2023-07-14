民進黨全代會周日登場，民進黨發言人張志豪今公布全代會主視覺意象及政績影片，舞台主視覺是「民主團結挺台灣」，大會也將播放6分鐘政績影片，呈現執政7年多來的多項有感政績；致詞部分閣揆陳建仁打頭陣、黨主席賴清德壓中場、蔡英文總統唱大軸。

張志豪指出，這次透過雷射光元素，搭配暗場及燈霧的最佳效果，將舞台打造成棒球意象。

張說，大會也將播放6分鐘政績影片，呈現民進黨政府執政七年多來的多項有感政績，影片中主要以蔡英文總統作為口白主調，並串接賴清德主席、前行政院長蘇貞昌及行政院長陳建仁的口白，訴求「顧好國家的方向、打造更好的台灣」。

張志豪指出，政績影片臚列民進黨執政期間的重大成績，其中，在照顧人民上，包括「調高四大扣除額、640萬人受惠」、「0-6歲國家和你一起養、整體預算增加至1100億」、「育嬰留停八成薪、父母兩人皆可領」、「長照2.0照顧長輩更輕鬆」，展現從小顧到老的用心；在教育努力上，則有「營造舒適校園、耐震補強487億」、「縮短教育資源差距」、「班班有冷氣、生生用平板」等政績。

張志豪強調，影片中也凸顯經濟成果上，有「經濟成果全民共享、領取3倍券、五倍券、普發六千元」、「經濟成長率6.57％」、「加薪減稅增福利、政府年年有賸餘」、「投資台灣三大方案，核准投資金額破2.7兆」、「境外資金回台超過3300億」、「新南向國家貿易額1803億美元」，以及「3大生活圈通勤月票」等便民措施，將執政成績完整呈現，並為接續執政展現最好的準備。

張志豪現場也介紹全代會小物，包括帆布袋、文具組、加油棒、應援毛巾等物品提供給黨代表，讓與會者出席全代會如身歷其境棒球場。

本次全代會流程，蔡英文、賴清德、陳建仁到場致詞，也邀請金曲歌王謝銘祐、合唱團，一起唱改編歌曲《路》，全體大合唱，展現民主團結挺台灣的氣勢。

被問到選擇《路》這首歌曲的意義？張志豪說，賴清德非常喜歡《路》，過去如果出席過信賴之友會的場合都能聽到這首作為暖場音樂，每場造勢，也都有這首歌，這次還將此歌曲做了曲風改變，會在當天公布，將融入原住民語、客語等，讓曲風多元。

至於歷屆黨主席包括陳水扁等人是否都會出席？張志豪表示，目前還在確認中，他們都有尊重邀請歷任黨主席。