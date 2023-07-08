法新社報導，這次會談在俄羅斯揮軍入侵烏克蘭500天的前夕舉行，澤倫斯基坦承烏軍反攻進程緩慢。

澤倫斯基在訪問捷克首都布拉格（Prague）2天期間，要求美國和其他盟國提供長程武器和大砲。

澤倫斯基告訴記者：「老實說，若無長程武器，不僅難以完成進攻任務，也難以進行防禦作戰。」

美國媒體稍早報導，美國國防部準備提供烏克蘭新的武器彈藥軍援，可能包括具爭議性的集束炸彈。

繼布拉格後，澤倫斯基訪問斯洛伐克首都布拉第斯拉瓦（Bratislava），他在當地指出，北約在瑞典和烏克蘭加入為成員方面似乎並不團結。

他說：「這是對聯盟實力的威脅。」北約下週將在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行高峰會。

白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）表示，北約峰會將討論烏克蘭加入北約之路，但基輔「在成為會員前，仍需採取進一步措施」，目前「不會加入」。