北大西洋公約組織成員國領袖本週開會，歡迎基輔加入北約，但沒給日期或確切條件，粉碎烏克蘭立即獲邀入盟的希望。烏國總統澤倫斯基直斥「荒謬」，強調烏克蘭需要受到尊重，而且值得一個能夠加入北約的明確時程表。英國國防大臣華勒斯自曝，去年夏天驅車11小時前往會晤澤倫斯基，得到的竟是一整張武器「願望清單」，他直接告訴烏克蘭高層：「我不是亞馬遜」。華勒斯呼籲烏克蘭，收到武器最好還是心存感激。

北大西洋公約組織（NATO）領導人今天舉行峰會，七大工業國集團（G7）領袖發表聯合宣言，矢言確保烏克蘭的長期安全。美國總統拜登表示，將確保對烏國的支持將持續「很長一段時間」。澤倫斯基對未獲邀入盟雖感失望，仍對出席峰會的「收穫」表示滿意，「如果能邀請基輔入約將更加理想」。

烏克蘭雖未入盟，但仍在峰會中取得多項實質收穫，最具體的無非是獲得多國的軍事武器援助，包括：法國將供應射程可達250公里的長程巡弋飛彈；英國將提供70多輛戰鬥與後勤車輛及數千發砲彈；由11個國家組成的聯盟8月起將訓練烏克蘭飛行員駕駛F-16戰機；來自德國7億歐元（約新台幣242億元）及挪威加碼25億挪威克朗（約新台幣76億元）的軍援等。

澤倫斯基對出席峰會的「結果」表示滿意。英國天空新聞（Sky News）報導，英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）在峰會空檔接受訪問時，明確表達希望烏克蘭最好心存感激，不要把英國在內的西方國家當作「亞馬遜」只是在提供武器送貨服務。華勒斯希望烏克蘭可以記住這一點，因為他需要說服美國和其他國家一些持懷疑態度的政治人物，讓這些人相信「花大錢」提供烏克蘭軍事援助，對抗俄羅斯是有價值的。另據英國泰晤士報，華勒斯自曝，去年夏天驅車11小時前往會晤澤倫斯基，得到的竟是一整張武器「願望清單」，他直接告訴烏克蘭高層：「我不是亞馬遜」。

對於華勒斯的言論，澤倫斯基回應感到「困惑」，不懂他的意思，也不知道該如何表達自己感激之情。他開玩笑地說「早上起床就可以親自向部長表達我們的謝意。我們感謝英國」。