副總統賴清德（左4）8日參加在台中榮總舉行的台灣骨髓移植超越1萬例慶祝活動。（陳淑芬攝）

副總統賴清德今天參加台中榮總高階醫學影像中心揭牌及台灣骨髓移植超越1萬例慶祝活動。他在會中肯定台中榮總醫療團隊在防疫工作，強調他有心打造健康台灣，需要大家共襄盛舉，並祝賀台灣達到1萬次骨髓移植捐贈的里程碑。

賴清德上午抵台中榮總先後參加高階醫學影像中心揭牌儀式致詞表示，未來，他有心打造一個健康台灣，希望大家共襄盛舉，讓國人活得更久、更健康、國家更強。

副總統賴清德（中）8日參加台中榮總高階醫學影像中心揭牌及台灣骨髓移植超越1萬例慶祝活動。（陳淑芬攝）

賴清德說，他在疫情期間注意到中部情況，中榮肩負照顧國人健康很大責任，當時疫情指揮中心希望榮總可以有負壓隔離病房、專責病房，討論時，預估要花2周時間建置，未料，中榮只花3天就完成。

賴清德表示，台中榮總主動去打疫苗，施打超過8000劑疫苗，在中央公園的PCR核酸檢測發生塞車時，建置給藥得來速等作業，舒緩PCR及給藥塞車問題，降低社會的焦慮感，對社會穩定貢獻很大，感謝台中榮總醫療團隊。

賴清德說，台灣在亞洲的民主指數是第一名，外國人都肯定有加，我們對自己要有信心，有能力可以讓國人活得更久、更健康。

隨後，賴清德轉往參加在中榮舉辦的台灣骨髓移植超越1萬例慶祝活動。他致詞指出，骨髓捐贈對血液疾病至關重要，台灣在30多年前進行第一次此類轉移，並開始血液疾病的治療，近幾年台灣醫療能力提升進步，希望為患者提供最好的護理和最好的治療環境，並向所有捐助者表示敬意。