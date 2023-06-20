黃子佼（右）首度與徐若瑄合作節目，如今生變。（資料照片）

即將開播的女團養成節目《未來少女》，製作單位踢帕娛樂今（20日）發聲明表示擔任「少女主理人」的黃子佼不再參與節目錄製，「節目組收到黃子佼經紀人的回覆確認，因個人身體因素將不再參與接下來的節目錄製。」關於第一次錄製的內容，黃子佼部分會刪除還是照常播出？以及首次錄影內容將剪接為幾集播出等問題，製作單位表示「目前還在後製中，這個部分還不知道」。是否找人替補黃子佼？製作單位則說，暫時不會有替代人選。

踢帕娛樂表示，在下周錄製的賽制中將進行藝人合作賽，邀請到多組不同風格的知名藝人參與，將與各團少女合作舞台帶來精彩演出。而在《未來少女》的原定規劃中，每集都固定會邀請到飛行嘉賓擔任「少女見證人」，在少女們比賽的同時於另外的獨立空間中觀賞全面的舞台表演，期間也可以相互討論交流意見並且給予少女專業技巧與業界經驗分享。

此外，《未來少女》本月26日將進行第2次錄影。除了在首錄記者會中亮相的幾位少女，近期也可以在《未來少女》的官方YouTube中看到每一位少女的個人介紹影片，共有來自黑曜精靈、薄荷水晶、幻藍小熊、緋紅魅影、日光之橙、紫月光六團共54位不同風格的少女，各團特色鮮明，無不散發活潑朝氣少女感。

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