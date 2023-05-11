不少人喜歡逛百貨公司，一名女網友表示，多數時間到百貨公司都是去美食街吃飯或上廁所，偶爾到平價服飾品牌買幾件衣服，問大家對百貨公司好逛的定義是什麼？網友指動線設計是最大關鍵，還有人說新竹巨城動線設計很好，且櫃位也都很好逛，讓新竹人可以待整天，需求一次滿足。

原PO昨（10）日於PTT女板指出，百貨公司的櫃位大同小異，1樓都是化妝品、B1是美食街餐廳、2樓以上大多是精品、服飾和家電，對她來說百貨公司就是去美食街吃飯和上廁所的場所。

原PO表示，再多的櫃位她也不會去逛、也買不起精品，頂多到平價服飾品牌，如Uniqlo、GU、ZARA等買一兩件衣服，「大家對於百貨公司好不好逛的定義是什麼？」

貼文曝光，多數人提到動線設計，還舉新竹巨城的例子說明，「新竹巨城動線不錯，櫃位也很好逛，進駐的櫃都是我會逛的，去一次就可以滿足所有需求」、「動線、櫃位、舒適度，逛起來有差啦」、「動線、櫃位、停車場的停車規劃，還有廁所空間」、「不好逛就是動線不好」、「標示明確清楚不容易迷路，可以很快讓我找到櫃位的」、「新竹巨城很厲害，據說新竹人可以逛一整天」、「手扶梯設置的地點跟方向、櫃位是否依照品牌的產品價位分樓層，區分消費族群，同樓層的櫃位商品性質是否雷同很重要」。

其他人也有不同看法，「冷氣冷不冷，優惠好不好都是關鍵」、「百貨公司不是只剩天氣太熱進去吹冷氣的功用嗎？」、「錢包夠不夠大，什麼都買不起當然不好逛啊」、「有錢哪裡都好逛啦」、「廁所、育嬰室空間，還有分散在各個區域的休息座椅」。