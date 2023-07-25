周年慶活動期間，山里日本料理旁的半開放空間同步推出「山里錫禮」展覽。（大倉久和大飯店提供）

「山里會錫」會席料理共有8款菜式，每套3800元加1成服務費。（大倉久和大飯店提供）

「能作」是全球首創使用100％純錫鑄造精品的品牌，每件錫製品都由職人親手製作。(陳韻萍攝)

藤村真廣總料理長在生魚片盛合呈現上，顛覆以往擺盤，採用如飾品盒般華麗呈現生魚片新鮮色澤。(陳韻萍攝)

蒸物選用伊勢龍蝦有祝賀長壽與期許謙虛的意涵，而蝦頭上仰意味著喜事發生。（大倉久和大飯店提供）

「山里會錫」會席料理的甜品帶有夏日風情，百香果柚子塔(左)、紫蘇熱帶水果冰沙(右)。（大倉久和大飯店提供）

周年慶期間，到山里日料享用「山里會錫」會席料理，連客人的餐具都是純錫製成。(陳韻萍攝)

挺過疫情風暴，連續3年榮獲「米其林住宿推薦」的日系頂級飯店大倉久和大飯店，即將於8月歡慶開業11周年，首波慶祝活動特別與日本知名百年鑄造品牌「能作NOUSAKU」合作，攜手打造「錫の饗宴」特別企劃。7月26日起至8月31日，飯店推出一系列精彩活動迎賓，旅客可品嚐到兼具味覺及視覺雙重饗宴的「山里會錫」會席料理，還有機會獲贈限量的聯名筷架組。

大倉久和大飯店以正統的日系名門頂級飯店聞名，緊鄰北捷中山站，交通便捷，是不少名人指定下榻的國際酒店，包括美國NBA休士頓火箭隊的中鋒Dwight Howard、日本男神佐藤健、知名藝人松隆子等都曾入住該飯店。

歡慶11周年，館內的山里日本料理餐廳與日本擁有百年鑄造歷史的「能作NOUSAKU」合作，齊推期間限定的「錫の饗宴」特企，山里日料推出搭配「能作」器皿的獨家會席料理「山里會錫」，共有8道菜色，皆罕見地以錫器盛裝。料理長藤村真廣分享：「在和食的世界，不管是瓷器、木製餐具、和紙等，所用的器皿都有其文化與來源，這次我們用錫器這個和食鮮少使用的新器皿開創新世界。」

「能作」自1916年起，在富山縣高岡這片土地上運用400年的鑄造技術起家。主要製造佛具、茶具及花器等傳統製品，近年則推出一系列貼近生活的居家生活用品、餐具與燈具，是全球首創使用100％純錫鑄造精品的品牌，業者掛保證每件錫製品都由職人親手製作。因為錫本身是具有抗菌作用的材質，在錫器裡的水不易變質腐敗，酒的風味會更為溫潤，因此自古以來錫器常被作為酒器或茶具。而錫的導熱率極佳，最適合用來盛裝冰咖啡及果汁等冰飲或冷盤料理。

「山里會錫」前菜作為第一道結合「能作」餐具的佳餚，選用布紋的圓月盤作呈現，在銀色調中以鮑魚配合餐盤的顏色，再以酒紅色的合鴨、亮橘色的鮭魚卵與酸桔、用梅汁凝凍的琥珀色加以點綴，擺盤上適度留空，呈現和食講究的簡單與寂靜美感。

藤村真廣總料理長在生魚片盛合呈現上，因應錫器也進行大膽的嘗試，他顛覆以往在擺飾與餐具取得平衡的傳統和食概念，以沙拉為發想，採用如飾品盒般華麗呈現生魚片新鮮的色澤，圓皿的金、蔥的綠、紅蘿蔔的橘及茗荷的紫打造繽紛豪華的生魚片田園沙拉氛圍。另外，「能作」器皿的亮澤光感引發料理長海面波光粼粼的靈感，進而針對冷缽料理創作出四國瀬戶內海的鳴門漩渦之感。

蒸物則以上仰的伊勢龍蝦傳達祝賀長壽與期許謙虛、喜事發生多重意涵，胡麻豆腐泥佐料呈現綿密的口感，與龜甲餡滑嫩的口感成對比，兼具傳統意義且趣味口感。

最後上場的甜品以夏季的百香果搭配柚子泡泡製成的法式水果塔與芒果、鳳梨、百香果及檸檬等熱帶水果冰沙，呈現夏日風情，搭配和食常見的紫蘇葉糖片扮演畫龍點睛之效；月亮形狀的弦月錫盤與圍繞著圓月的甜點相互呼應，是飯店甜點主廚特別以整體會席料理為主軸發想設計的甜點，融合日式與西式美感，富饒雅趣。「山里會錫」共有8款菜式，每套3800元加1成服務費。

此外，館內還規劃可讓民眾近距離欣賞能作NOUSAKU商品的「山里錫禮」展覽，更於8月19日及20日兩天推出和菓子手作與清酒品嚐的互動體驗活動，讓民眾透過手作體驗，更了解純錫美學。參加費用每位1200元起，報名繳費即可依參加場次獲贈能作的純錫櫻花花托或純錫清酒杯。

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