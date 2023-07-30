7月即將結束，小孟老師在臉書分享8月財運爆棚、收入穩定增加的前3名星座，分別為射手座、獅子座、巨蟹座。第1名的射手座可透過與他人合作或自己在工作上的努力，使收入、存款不斷增加。

▍第3名：巨蟹座 商業能力、合作生財

太陽、金星、婚神星在巨蟹座的財帛宮，顯示8月有較敏銳的商業嗅覺和和執行能力，也有機會因為伴侶或是合作夥伴的關係，能夠獲得對方的資訊和交流管道來尋找財務機會。

▍第2名：獅子座 收入穩定、業績成長

太陽、金星、婚神星在獅子座的本命宮；水星、火星、智神星在財帛宮；木星及天王星則是在事業宮，顯示8月的財運，會因為在事業上的領導力、魅力和吸引力都相對出色，可在個人形象和品牌方面有優勢，相對的在工作收入有較好的業績成長。

▍第1名：射手座 合作生財、存款增加

冥王星在射手座的財帛宮；愛神星在合夥宮；水星、火星、智神星則是在事業宮，顯示8月有機會因為與他人合作、學習和溝通，以及工作的努力和創造力，獲得財務上的回報與存款增加。