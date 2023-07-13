2023年進入下半年，許多人都相當關心自己的運勢變化，對此《搜狐網》運勢專欄點名生肖屬牛、兔、豬的人，7月中旬貴人運爆棚，不僅事業蒸蒸日上，財運也連帶受到拉抬，一甩過去陰霾。

▍生肖牛

生肖屬牛的人吃苦耐勞，不管置身在多麼惡劣的環境，都能堅持不懈，也因為不懼怕挑戰，機遇來了總能立即掌握。受到7月吉星加持影響，屬牛者在貴人的牽引下，勢必迎來好運，在事業上大展拳腳，可望升職加薪。

▍生肖兔

生肖屬兔的人善於社交且魅力十足，工作上能發揮所長也樂於分享經驗，在團隊合作中深受同事信賴。7月中旬受到吉星加持影響，屬兔者過去的辛勤付出，總算迎來巨大回報，在工作領域上有望得到一席之地。

▍生肖豬

生肖屬豬的人處事穩重，遇到問題也會井然有序地逐步解決，對於任何計畫也會果斷執行，不輕言放棄。7月中旬受到吉星加持和貴人相助，只要抓緊機會，不僅事業能快速發展，收入也能跟著水漲船高，績效獎金拿到手軟。