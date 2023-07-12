近來台灣各水域的意外事故頻傳，民俗專家廖大乙12日說，儘管農曆七月還沒到，但氣虛與體弱的人最好少到水邊玩水，避免被抓交替（指水鬼抓替身）。尤其犯太歲的人，生肖屬鼠、兔、馬、雞的人不要鐵齒（固執），最好避免去水域戲水。

天氣炎熱，一些民眾會去野外的祕境戲水。廖大乙提醒民眾，這些水域多數是不安全的，他籲請民眾戲水一定要有懂水性的大人陪同，建議選擇有救生員的水域戲水。

對於近日來接連有民眾落水而溺斃，包含工安意外與戲水等，廖大乙表示，前者是不小心引起的，後者則是太大意，輕忽導致悲劇。儘管農曆七月還沒到，但他也不諱言地說，抓交替不時在發生，請民眾戲水一定要小心。

尤其，高雄市蓮池潭去年7月才發生風帆船的意外，造成兩死慘劇。高雄市海洋局與觀光局等單位也呼籲民眾，民眾從事水上活動請穿上救生衣，以策安全。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！