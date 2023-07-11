一名家長在網上爆料，自己就讀高雄三民區某準公托幼兒園的女兒遭到不當管教，且不只1名學童受虐，該名教師除了敲幼童頭部外，還拿書巴幼童的頭、用腳踢頭、拿藤條拍打等荒唐行徑。高市教育局11日表示，該名老師現已離職，教育局於5月31日接獲通報，檢視5月24日至26日監視器畫面，並訪談幼生家長及涉案教保服務人員，發現該教保服務人員確有不當對待多名幼生等違法行為，將依法提認定委員會裁處。

家長表示，自己女兒在幼稚園被特定老師不當管教，後來他從園方提供當天監視器「拍攝得到」的畫面中，發現女兒有被該名老師敲頭畫面，而其他學生則被該名老師拿書本巴頭、踢頭、丟書包、拿類似籐條狀的物品拍打午休中的學生。

且家長拿到監視器畫面後，園方還搬出個資法「威脅」他們不得上傳任何監視器畫面到大眾媒體上，否則將提告。

教育局回覆，該名教師現已離職，教育局於5月31日接獲通報，三民區某私立幼兒園教保服務人員疑似於5月25日不當對待幼生，業依「教保相關人員違法事件調查處理辦法」規定提送審查小組審議，決議受理並派員調查。

經檢視5月24日至5月26日監視器畫面，並訪談幼生家長及涉案教保服務人員，發現該教保服務人員確有不當對待多名幼生等違法行為，將依法提認定委員會裁處。

教育局強調，教育局強調針對不當對待幼兒案件零容忍，如有調查屬實絕不寬貸，依情節輕重最高可對幼兒園及行為人裁罰60萬元，倘情節重大則依法裁處幼兒園減招、停招、停辦或廢止設立許可，行為人予以解聘且1至4年或終身不得在幼兒園服務。