台北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程歷經4次流標，終於在今年4月決標，並於16日舉行開工動土典禮。北市捷運局表示，預估2027年3月完工，有圖書館、區民活動中心和幼兒園，提供在地居民更多社會福利。

台北市捷運局一工處說明，台北市立圖書館康寧分館合署大樓新建工程招標階段正逢新冠疫情及烏俄戰爭影響，人工及原物料高漲施工成本激增，歷經4次流標後，於今年4月再次招標，由菁木營造有限公司以4億9584萬元得標。

一工處指出，大樓基地面積1004平方公尺（303.7坪），規劃為地上12層、地下3層之建築物，用途包括地下1至3樓為停車場，地面1樓為大廳、辦公室，2至3樓為幼兒園，4樓為區民活動中心，5至12樓為圖書館等，工程於今年7月16日開工，工期1330天，預計2027年3月完工。

一工處提及，新建大樓對地方推廣十分重要，其中圖書館不僅可作為讀書中心，亦可舉辦親子閱讀，幫助民眾及學生吸收文化資訊；區民活動中心可提供市民集會、休閒等用途；幼兒園則提供幼兒教育學習的優質場域，且為地方帶來更多的托育量能。大樓興建完成後，將為在地居民提供更多的社會福利，滿足市民多元需求。