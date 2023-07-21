韓國男星趙炳圭2021年被多位爆料者指控高中在紐西蘭留學，帶頭霸凌同學、對老師出言不遜，還在課堂上炫耀性經驗、吸過大麻等惡行，雖然他多次矢口否認，形象仍大受打擊。如今時隔2年，趙炳圭將以成名作《驅魔麵館2》回歸，有韓媒報導，趙炳圭曾計畫到紐西蘭向爆料者提告，訴訟費用高達12億韓元(大約2921萬新台幣)，對此，趙炳圭也對此事件做出回應了。

趙炳圭2018年就被爆出對女同學的腿品頭論足、對同學吐痰等行為，當時經紀公司否認後，爭議並未擴大，但後來趙炳圭以《驅魔麵館》爆紅，剛好演藝圈校園霸凌風波正在延燒，多位網友接連爆料趙炳圭於紐西蘭留學期間的種種惡行，但後來經紀公司聲稱爆料者來信道歉，承認內容全屬虛構，然而過沒幾天，爆料者出聲否認寫過悔過信，並稱經紀公司企圖操控輿論，令外界看得霧裡看花。

近日韓媒指出趙炳圭曾計畫至紐西蘭向爆料者提民事訴訟，卻聽到律師費高達12億韓元(大約2921萬新台幣)，且訴訟程序較韓國長，通盤考量之下不打算提告，只剩下韓國的刑事訴訟，但爆料者以居住在紐西蘭為由，拒絕韓國警方傳喚，因此仍未徹底解開霸凌疑雲。

조병규 "학폭 의혹 최선 다해 소명 중…'경소문2', 더 악에 받쳐 촬영" #SBS뉴스 https://t.co/lG6DE8Qmjh — SBS 뉴스 (@SBS8news) July 21, 2023

對此，趙炳圭的經紀公司回應，打聽紐西蘭官司的費用是2021年的事，那時已在韓國打刑事訴訟的官司，並聲稱報導所稱的12億元並非正確的數字。至於本人日前出席《驅魔麵館2》記者會，被問及校園霸凌事件的看法？趙炳圭也正面回應，表示已盡力強調爆料並非屬實，不過由於爆料者住在國外，花了許多時間處理，目前先請大家把注意力放在作品。

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