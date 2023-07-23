由澳洲和紐西蘭共同承辦的2023女足世界盃，開踢才4天就似乎需要祈求好運，除了開幕戰前在紐西蘭大城奧克蘭傳出槍擊命案，當地時間周六（22日）地主隊之一紐西蘭隊下榻飯店也驚傳火警，是本周第2起安全意外，所幸及時安全疏散，女足隊全員平安。

當地時間周六晚間6點45分左右，因為紐西蘭女足隊下榻的普爾曼飯店發生幾個小火災疏散房客，有4名人員因吸入濃煙送醫，女足隊則是全員平安，美聯社報導指出，當地警方以竊盜、縱火起訴一名34歲男子，除此之外並沒有太多相關訊息。

紐西蘭女足隊後衛波特（CJ Bott）透露，球員們都沒事，雖然疏散時其中一道安全門也有一些煙霧，不過大家從另一道逃生門順利離開飯店，每個人狀況良好。

紐西蘭足協執行長普拉尼爾（Andrew Pragnell）表示，感謝警方在短短4天發生兩起安全事件努力控制情況，而且警方還得為了比賽採取額外安全措施，為他們的辛苦表達最高謝意。

紐西蘭女足隊下一場小組賽周二在首都威靈頓進行，對手是菲律賓。