美國國務院今天宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）預計下週出訪南太平洋。由於中國在當地影響力日增，華府正尋求鞏固在南太的地位。
法新社報導，美國國務院表示布林肯預計26日赴東加王國，出席美國新大使館落成典禮，接著前往澳洲及紐西蘭。
這將是美國國務卿首次到訪東加王國。布林肯5月時曾訪問巴布亞紐幾內亞，並於當地簽署一項安全協議，讓美軍得以在當地發展與活動。
美國總統拜登推動加強與南太各國領袖的外交，盼強化聯盟及防止北京到南太插旗。
但月前拜登為解決預算引發的國內政治危機，被迫取消訪問澳洲及巴紐。
布林肯27日將從東加飛往威靈頓，在紐西蘭期間除拓展外交，他也計畫屆時到場觀賞女足世界盃美國對荷蘭之戰。
結束紐西蘭行程後布林肯將轉往澳洲，28、29日兩天將與澳洲外長及美澳兩國的防長會談。（實習編譯：鍾侑芸/核稿：陳亦偉）
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。