美國國務院今天宣布，國務卿布林肯（Antony Blinken）預計下週出訪南太平洋。由於中國在當地影響力日增，華府正尋求鞏固在南太的地位。

法新社報導，美國國務院表示布林肯預計26日赴東加王國，出席美國新大使館落成典禮，接著前往澳洲及紐西蘭。

這將是美國國務卿首次到訪東加王國。布林肯5月時曾訪問巴布亞紐幾內亞，並於當地簽署一項安全協議，讓美軍得以在當地發展與活動。

美國總統拜登推動加強與南太各國領袖的外交，盼強化聯盟及防止北京到南太插旗。

但月前拜登為解決預算引發的國內政治危機，被迫取消訪問澳洲及巴紐。

布林肯27日將從東加飛往威靈頓，在紐西蘭期間除拓展外交，他也計畫屆時到場觀賞女足世界盃美國對荷蘭之戰。

結束紐西蘭行程後布林肯將轉往澳洲，28、29日兩天將與澳洲外長及美澳兩國的防長會談。（實習編譯：鍾侑芸/核稿：陳亦偉）