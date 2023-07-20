綜合法新社與路透社報導，這起槍擊事件另造成多人受傷。今天正好是紐西蘭與澳洲聯合主辦的女子世界盃足球賽開幕日。

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）說，國家安全未受威脅，女子世足賽會照常舉行。

義大利隊的訓練因球員不能離開下榻酒店而延後；美國隊則表示，所有球員和工作人員都在，且安全無虞。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）

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