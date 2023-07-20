綜合法新社與路透社報導，這起槍擊事件另造成多人受傷。今天正好是紐西蘭與澳洲聯合主辦的女子世界盃足球賽開幕日。
紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）說，國家安全未受威脅，女子世足賽會照常舉行。
義大利隊的訓練因球員不能離開下榻酒店而延後；美國隊則表示，所有球員和工作人員都在，且安全無虞。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）
紐西蘭警方說，一名男子今天在奧克蘭（Auckland）市中心一處建築工地開槍，導致兩人喪命，槍手也已死亡。
綜合法新社與路透社報導，這起槍擊事件另造成多人受傷。今天正好是紐西蘭與澳洲聯合主辦的女子世界盃足球賽開幕日。
紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）說，國家安全未受威脅，女子世足賽會照常舉行。
義大利隊的訓練因球員不能離開下榻酒店而延後；美國隊則表示，所有球員和工作人員都在，且安全無虞。（譯者：曾依璇/核稿：張曉雯）
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。