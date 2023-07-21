北投23歲女子過馬路 遭左轉汽車撞飛。（警方提供）

公車擋視線？北投23歲女過馬路 遭左轉汽車撞飛

23歲林姓女子19日上午步行經過西安街斑馬線時，被1部左轉的自小客車撞上，林女當場受傷倒地，所幸送醫後暫無大礙，38歲張姓女駕駛應訊時，表示她跟著前方公車左轉，造成視線死角所以沒有看到對方，北投警方訊後將她函辦並開罰6000元，呼籲行車時一定要注意禮讓行人。

警方指出，19日上午9時許，張女駕駛紅色自小客，沿西安街一段北往東，行經西安街281巷時左轉，但左前車頭卻直接撞飛過馬路的林姓女子，造成林女手、腳多處擦挫傷，所幸送醫後暫無大礙。

張女警訊時，表示她前方有1部公車，當時她跟著對方左轉，因公車的關係阻擋她的視線，所以才沒注意到有斑馬線上的行人，北投警方對張開罰，傷害案件則函辦處理。

警方指出，根據道路交通安全規則第103條規定，「駕車行經行人穿越道遇有行人穿越時，無論有無交通指揮人員指揮或號誌指示、均應暫停讓行人先行通過」。

今年6月30日起，車輛未停讓行人罰鍰更提高到6000元，駕駛另要違規記點及道安講習3小時；致人受傷或死亡罰鍰加倍，並處吊扣駕駛執照處罰，也是警方重點取締的項目，北投分局提醒駕駛行經行人穿越道時，要確實暫停禮讓行人優先通行，以維護自身及行人用路安全。