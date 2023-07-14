幼兒園案綠指侯先定調餵藥 侯友宜：民眾眼睛是雪亮的 10:422023/07/14 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 幼兒園案綠指侯先定調餵藥，侯友宜表示，民眾眼睛是雪亮的。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北市板橋幼兒園餵藥疑雲，檢方認證是烏龍一場，但民進黨認為當初是侯市府先定調「餵藥」，國民黨總統參選人侯友宜今天表示，前天地檢署不起訴處分出來已真相大白，一路來誰製造不實消息、造成社會對立衝突，相信全國民眾眼睛雪亮，他只要孩子健康沒有事就放心了。 揭侯友宜民調低迷關鍵 金溥聰：藍軍還分你我就中計了 昨與郭見面 侯友宜再喊「都信關公」：一起守護中華民國 新北市府未說明如何借鏡餵藥案 綠民代：淪政治攻防無幫助 #餵藥案 #幼兒園 #定調 #侯友宜 #新北市 也許您會感興趣 推薦閱讀 新北餵藥案不起訴 民進黨團：侯不要忘記自己是父母官 14:032023/07/13 政治 餵藥案不起訴 幼教業喊話：賴清德道歉！不要再「耍賴」 12:332023/07/13 政治 新北市府秀5看板列賴清德、綠民代抹黑：傷幼教師的心 11:512023/07/13 政治 賴清德沒為幼兒園案道歉 侯友宜：應反省檢討負責 13:012023/07/13 政治 郭台銘參選恐「三輸」 李乾龍直言：將成台灣罪人 17:382023/07/13 政治 指王婉諭公布餵藥案教保員個資 王鴻薇挨告了 10:202023/07/14 政治 餵藥案不起訴 當事幼教師聲淚俱下：司法還清白但沒人還公道 12:172023/07/13 政治 餵藥案新北行政調查出爐！幼兒園恢復立案 11:252023/07/13 生活 力挺基層軍公教警消 侯友宜：當選一定全面檢討退撫法 11:492023/07/13 政治 要求外役監修正案排入臨時會 侯友宜：不能淪綠色權貴後花園 09:442023/07/14 政治 板橋某幼兒園餵藥案9師全不起訴 家長們回應了 07:152023/07/13 社會 新北市府控抹黑餵藥案 民進黨團反轟「未審先判帶風向」 15:162023/07/13 政治 看完2024總統「四腳督」最新民調 郭正亮斷言最後結局 06:002023/07/14 政治 秦慧珠嘆侯友宜人設僅「這點」有一些 ！ 要他爭氣別換人了 16:152023/07/13 政治 死神看了都會怕！ 8縣市救護菁英齊聚比拚搶救技術 12:072023/07/13 生活 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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