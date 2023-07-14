新北市板橋幼兒園餵藥疑雲，檢方認證是烏龍一場，但民進黨認為當初是侯市府先定調「餵藥」，國民黨總統參選人侯友宜今天表示，前天地檢署不起訴處分出來已真相大白，一路來誰製造不實消息、造成社會對立衝突，相信全國民眾眼睛雪亮，他只要孩子健康沒有事就放心了。