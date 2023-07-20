根據《菱傳媒》19日公布的最新總統大選民調，民進黨參選人賴清德38.48％，民眾黨參選人柯文哲28.34％，國民黨參選人侯友宜21.29％；而屢傳獨立參選風聲的鴻海創辦人郭台銘若宣布參選，在四腳督情況下則以9.22％居末。前立委郭正亮表示，郭台銘的民調，若還是沒有辦法明顯領先侯友宜，他要連署、甚至要走下去，真的非常辛苦。

郭正亮19日在政論節目《新聞大白話》中表示，未來郭台銘走向參選之路，正當性會被質疑。現在換侯，結果他沒有明顯比人家強，有什麼理由再走下去，侯友宜跟郭台銘在8月會非常關鍵。如果郭台銘的民調，還是沒有辦法明顯領先侯友宜，甚至還有很多民調都在第4名，他要連署、要走下去，真的非常辛苦，人家會覺得郭台銘參選的意義何在？

郭正亮接著指出，三腳督要整合2、3名的難度，絕對沒有整合3個人難，民調變成4：2：2要怎麼整合。而目前的結構很可能4：2.5：2：1，這樣的結構是很難處裡的，也許有人說郭台銘是來攪局的，讓整個局面有利於民進黨躺著選。

郭正亮指出，如果郭台銘堅持要到處走來走去，723國民黨全代會之後，國民黨裡面應該會有一些人，會把517初選過程內部的一些報告丟出來。