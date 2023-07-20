2024年總統大選，在野勢力能否團結成為牽動選舉結果關鍵。民眾黨主席兼總統參選人柯文哲18日態度曖昧表示，再拖1、2個月有時候真的水到渠成。《中時新聞網》YouTube 19日針對「對『藍白合』有什麼看法呢？」進行網路民調，截至19日晚上，高達75%的網友表示「支持，就是要下架民進黨」。

YouTube頻道《中時新聞網》19日對於「大家對於『藍白合』有什麼看法呢？」進行網路民調，截至19日晚上11時，已有5.1萬人進行投票，高達75%的網友表示「支持，就是要下架民進黨」；18%的網友表示「反對，我要看到血流成河」；7%沒有意見。

網友紛紛表示，「有整合才有贏希望！」、「一定要大聲吶喊，2024一定要下架民進黨」、「全民最大黨~下架民進黨」、「下架，政黨要輪替才有進步」、「我覺得藍白合沒問題，可是也請藍不要那麼高高在上」。

還有網友認為，「如果藍真的要改變，應該放下身段，邀請柯合作」、「合都不一定贏，不合肯定輸，台灣人該覺醒啦」。