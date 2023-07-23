國民黨台中市立委第1選區人選遲遲未定，國民黨籍金門大學副教授劉燈鐘積極爭取黨內提名，近日勤跑基層外，也掛起競選看板；外傳該選區國民黨傾向「藍白合」，對抗民進黨參選人蔡其昌，劉燈鐘23日再次強調「絕對參選到底」。

立委中一選區（大甲、大安、外埔、清水、梧棲）目前有民進黨蔡其昌與民眾黨蔡壁如投入選戰，國民黨則遲遲未提名人選，劉燈鐘積極爭取黨內提名，近日勤跑基層，也於梧棲區台灣大道與文匯街口掛起「改變，讓海線越來越好」競選看板，爭取選民支持。

立委選舉在即，國民黨23日召開全代會，台中市立委第1選區卻仍懸而未決，有消息傳出該區國民黨傾向「藍白合」，禮讓蔡壁如，共同對抗實力堅強的蔡其昌。「絕對會參選到底」劉燈鐘表示，這是他對鄉親的承諾，他目前已在選區內掛起數十面競選看板，並表示他仍會勤跑地方，持續向民眾說明參選理念與政見，全力以赴。

若是「最終未獲國民黨提名，是否以無黨籍參選？」劉燈鐘則表示，這屬假設性的問題，不多回應。