柯文哲競選總部總幹事黃珊珊及民眾黨幹部21日下午到台北地檢署控告《三立新聞》加重誹謗罪，並對《三立新聞》公司及報導記者等人提告民事求償100萬元。（陳志賢攝）

柯文哲競選總部總幹事黃珊珊及民眾黨幹部21日下午到台北地檢署控告《三立新聞》加重誹謗罪，並對《三立新聞》公司及報導記者等人提告民事求償100萬元。（陳志賢揶）

【全程字幕】控柯朱通話「藍白合」不實新聞 黃珊珊：民眾黨今起拒上三立節目 @ChinaTimes ​

2024年總統大選將近，「藍白合」議題盛囂塵上，《三立新聞》日前引用某位聲音經過變造人士的說法，「獨家報導」民眾黨主席柯文哲已經和國民黨主席朱立倫通話、也和祕書長黃健庭見過面談藍白合議題，引發民眾黨不滿，柯文哲競選總部總幹事黃珊珊及民眾黨幹部21日下午到台北地檢署控告《三立新聞》加重誹謗罪，並對《三立新聞》公司及報導記者等人提告民事求償100萬元。

黃珊珊說，《三立新聞》的「藍白合」獨家新聞，是不實報導，事先並未向民眾黨查證，是為了獲取網路流量，製造民眾黨參與選舉政黨分贓的假象，以影響選舉結果。

對此，《三立新聞》表示，昨晚播出的新聞內容有2名以上消息來源，依新聞專業求證並平衡報導，可受各界公評。

《三立新聞》日前引用某位聲音經過變造人士的說法，「獨家報導」民眾黨主席柯文哲已經和國民黨主席朱立倫通話、也和祕書長黃健庭見過面，談藍白合議題，民眾黨駁斥「內容子虛烏有」。

柯辦總幹事黃珊珊並於臉書PO文，指《三立新聞》是惡意媒體，惡意潑髒水，捏造不實消息，造謠中傷，並提4點澄清，並表示21日將正式提告。

黃珊珊說，1、民眾黨主席沒有與國民黨主席通電話，更不可能有所謂朱立倫組閣說；媒體未經查證，引用不知名、不露險人士子虛烏有談話，有違媒體公正報導立場。

2、民眾黨一貫立場很清楚，合作是基於「理念、政策」，絕對不是權位分贓。

3、下架貪腐民進黨，是台灣超過65％選民的心聲，但台灣民眾要看到的是，打破藍綠、團結台灣向前行。

4、民眾黨有自己的主體性，絕不會走密室政治、宮廷政治的回頭路。