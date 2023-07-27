民眾黨不分區立委吳欣盈（右）表達無意參選新竹市立委，新竹市長高虹安表示感到驚訝與可惜。（摘自吳欣盈臉書／陳育賢新竹傳真）

吳欣盈不選之後，地方盛傳民眾黨可能披掛角逐竹市立委的還有兩位市府發言人施淑婷（右）與徐千晴。（摘自施淑婷臉書／陳育賢新竹傳真）

民眾黨新竹市與竹縣第2選區立委人選至今仍難產，黨主席柯文哲日昨更爆被點名已久的吳欣盈不選，對此，新竹市長高虹安已表示感到驚訝與可惜；身兼新竹黨部副主委的市議員李國璋27日上午則表示，未來仍將以下架民進黨為方向，不排除與任何政黨合作。

李國璋指出，吳欣盈表達沒有意願代表民眾黨參選新竹市立委，地方雖然感到非常可惜，但尊重她個人決定，而黨部與地方還是要表達未來不管是總統大選或立委選舉的經營上，仍會朝目標持續前進。

他說，立委部分有其它好的人選，黨內都還在徵詢任何可能合作的方式，不會放棄參選的目標，民眾黨也要強調，在總統大選的前提之下，各政黨只要是能夠支持民眾黨的理念，能夠共同合作下架民進黨，都會是民眾黨考量的選項。

下屆新竹市立委選舉，目前包括民進黨已提名陽明交大教授林志潔、國民黨提名立委鄭正鈐、時代力量提名立委邱顯智參選，唯獨身為在地執政的民眾黨還遲遲未宣布人選，而在吳欣盈不選之後，地方盛傳可能披掛角逐的還有兩位市府發言人施淑婷與徐千晴。