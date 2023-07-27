民眾黨新竹市與竹縣第2選區立委人選至今仍難產，黨主席柯文哲日昨更爆被點名已久的吳欣盈不選，對此，新竹市長高虹安已表示感到驚訝與可惜；身兼新竹黨部副主委的市議員李國璋27日上午則表示，未來仍將以下架民進黨為方向，不排除與任何政黨合作。
李國璋指出，吳欣盈表達沒有意願代表民眾黨參選新竹市立委，地方雖然感到非常可惜，但尊重她個人決定，而黨部與地方還是要表達未來不管是總統大選或立委選舉的經營上，仍會朝目標持續前進。
他說，立委部分有其它好的人選，黨內都還在徵詢任何可能合作的方式，不會放棄參選的目標，民眾黨也要強調，在總統大選的前提之下，各政黨只要是能夠支持民眾黨的理念，能夠共同合作下架民進黨，都會是民眾黨考量的選項。
下屆新竹市立委選舉，目前包括民進黨已提名陽明交大教授林志潔、國民黨提名立委鄭正鈐、時代力量提名立委邱顯智參選，唯獨身為在地執政的民眾黨還遲遲未宣布人選，而在吳欣盈不選之後，地方盛傳可能披掛角逐的還有兩位市府發言人施淑婷與徐千晴。
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