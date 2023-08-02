對於北流免付利息一事，台北市長蔣萬安表示，不管是北流、不管是各項議題，就是站在市民的角度，為大家服務為大家解決。（丁上程攝）

北市府1日市政會議中拍板北流爭議款1.9億將以墊付的方式支付給廠商，副市長林奕華也在臉書上發文喊「成功收拾爛攤子」，暗指解決前市長柯文哲留下來的爛攤。對此台北市長蔣萬安則表示，不管面對什麼樣的問題，是何時發生，或者這個問題有多棘手，就是秉持面對問題解決問題，以市民權利為最優先考量來處理。至於墊付案部分，也會持續與議會溝通，希望在開議之後順利通過。

市長蔣萬安昨主持市政會議，會中拍板北流積欠廠商的1.9億元，將以「墊付款」方式先支付廠商，往後再循程序補列預算，預計會用追加或編列明年預算，並持續與文化部溝通爭取經費。而經副市長李四川、工務局及新工處與廠商溝通後，2間廠商都同意若墊付案通過且順利收到款項，就不會要求市府支付利息。

副市長林奕華也在臉書上發文，開頭就直呼「成功收拾爛攤子！」並表示，關於北流爭議，台北市政府為市民朋友省了1400萬利息金。林奕華直言，不管多困難、多棘手，台北市政府一定會務實面對問題並解決問題，以守護市民朋友的利益為優先考量。

蔣萬安2日受訪時也指出，市政會議中也特別跟局處人員說明，不管面對什麼樣的問題，是何時發生，或者這個問題有多棘手，就是秉持面對問題解決問題，以市民權利為最優先考量來處理，「我想我們就是秉持這樣的態度，不管是北流、不管是各項議題，我們就是站在市民的角度，為大家服務為大家解決。」