但國民黨主席朱立倫昨（1）日受訪聲稱，在內參民調中，總統參選人侯友宜的支持度已與兩位對手不相上下，引起外界熱議，其中更有許多網友表示不相信。立委參選人、台北市議員徐巧芯今表示，「我保證內參民調是真的！因為一定是做4個人」，舉出媒體的4腳督民調也顯示侯、柯差距會拉近。

朱立倫昨受訪時表示，國民黨內參民調顯示，侯友宜的支持度已經追上民眾黨柯文哲，與民進黨賴清德的差距很小。此言一出也引發外界議論，認為與近期民調有差距，國民黨今則表示，不會公布民調數據。

徐巧芯今在網路節目《誰來早餐》斷言，「我跟你保證這個民調是真的，因為他一定是做4個人的」。她也提到《ETtoday新聞雲》昨公布的3腳督、4腳督民調。三腳督情況下，民進黨賴清德支持度35.6%、民眾黨柯文哲28.8%、國民黨侯友宜24.3%；加入鴻海創辦人郭台銘做四腳督，則民進黨賴清德33.4%、民眾黨柯文哲21.6%、國民黨侯友宜21.0%、鴻海創辦人郭台銘16.4%。

徐巧芯表示，《ETtoday》的4腳督民調顯示，侯友宜與柯文哲差距已經拉近到1個百分點，以誤差值來說，藍營內參民調，侯友宜比柯文哲高出約1個百分點也很正常。

徐巧芯也直言，朱立倫也沒有說內參民調做幾個人，也沒有人問是3腳督還是4腳督，「我了解朱立倫啦」，這個唯一的可能性就是這樣。

徐巧芯提到，侯友宜的民調有變比較好，在三腳督的情況，據她估算應該與柯文哲有6%的差距，還有努力的空間；但在四腳督的情況，侯、柯已經進入誤差範圍，因為郭參選幾乎不會影響侯的選票。