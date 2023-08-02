民眾黨主席、2024總統參選人柯文哲，近日因前瞻軌道建設經費問題與中央槓上，甚至稱預算執行率不等於完工率，而根據審計部最新報告，軌道建設完工率僅12％，不過行政院副院長鄭文燦也反擊，酸「照柯文哲主席的算法，柯文哲市長任內的完工率是0%」。

鄭文燦昨日晚間在臉書表示，捷運工程審核期長、工期更長，一般來說光準備的期程就長達4年，工期更會在8年左右，但柯文哲為了選舉已失去基本的政治理性，若只問完工率的話，那柯擔任台北市長期間，環狀線北環段只有開工、沒有完工，是否完工率是0%？

「如果我說，柯市長任內，沒有完成任何一條捷運，他會服氣嗎？」鄭文燦指出，東環線是非常重要的捷運建設，連結士林、大直、內湖、南港、信義計畫區，總經費超過1000億元，且2020年規劃提出後，行政院在2022年就迅速核定，但最後東環線卻未如柯所承諾的在2022年底動工，「如果我們說柯市長東環線動工為0%、完工為0%，我相信，他也很難接受。」

鄭文燦說，建設無分顏色，前瞻計劃補助台北市四條捷運線共計752億，希望捷運路網能夠更完善，且雙北在軌道上的建設投入1兆2千億，中央補助超過6千7百億，台北捷運率先開始蓋，如今政府注重其他都會區，難道有錯嗎？

鄭文燦強調，工程尚未完成，不應該成為反對前瞻、抹黑前瞻的理由，政府要照顧的是包括台北市在內的每一個縣市，「希望總統大選口水結束後，建設的美好，可以留下來」。